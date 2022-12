Volley | Champions League femminile 2022 2023 | Novara corsara a Belgrado | Stella Rossa ko in tre set

(Di martedì 20 dicembre 2022) La cronaca di-Igor Gorgonzola0-3, match valevole per la seconda giornata della Pool C didi. Vittoria agevole per le ragazze di coach Lavarini, che proseguono il loro cammino europeo a punteggio pieno. Qualche difficoltà di troppo nel terzo set, ma per il resto ordinaria amministrazione e una grande Ebrar Karakurt con 25 punti complessivi. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH SU SPORTFACE TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE La cronaca – Le padrone di casa provano a iniziare con l’entusiasmo delle proprie giovani contro una squadra ben più quotata come, che si permette anche un minimo turnover in un calendario molto fitto. Equilibrio ...

2022 - 2023 Superlega Squadra Sir Safety PerugiaAncora in pausa la Sir Safety Susa Perugia. La breve pausa all'attività concessa da coach ... Supercoppa,e Mondiale per Club, 22 ...Chiuderà il tris di trasferte il VeroMilano che volerà in Romania per la sfida delle 19.00 di domani contro il Volei Alba Blaj . Da tenere d'occhio il terzetto di attaccanti di palla alta della squadra rumena composto da Gergana ... Volley, Champions League 2022/23: Conegliano, Novara e Milano chiamate a centrare i tre punti in trasferta Nella seconda giornata di Champions League femminile Novara trova il successo in tre set in casa dello Stella Rossa ...Lo stop consente anche di fare il punto, ovviamente provvisorio, sulla prima parte di stagione dei bianconeri e sui primi due mesi e mezzo (il primo match ufficiale il 2 ottobre) finora spettacolari d ...