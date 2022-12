Volley | Champions League 2022 23 | Conegliano | Novara e Milano chiamate a centrare i tre punti in trasferta

(Di martedì 20 dicembre 2022) Archiviata la settimana dei Mondiali per club, il calendario della pallavolo femminile internazionale torna a dedicarsi alla, massima competizione europea. Tre le squadre italiane che saranno protagoniste in questo turno, il secondo della fase a gironi: Igor Gorgonzola, Prosecco DOC Imocoe Vero. Si parte oggi conche sarà impegnata alle ore 19.00 sul campo della Stella Rossa di Belgrado. Per le “igorine” sarà vitalei tre, possibilmente con un 3-0. Il format dellanon permette infatti passi falsi in ottica qualificazione: per ogni girone si qualifica solo la prima, a cui andranno aggiunte le tre migliori seconde. ...

CEV CHAMPIONS LEAGUE (F) - Conegliano, Milano e Novara, ma non solo. Ecco opinioni e pronostici di Eurosport: Bonzi, Cozzi, Monari, Palermo e Sangiuliano.La diretta testuale di Belgrado-Novara dei gironi di Cev Champions League 2022/2023 di volley femminile: aggiornamenti e punteggio live ...