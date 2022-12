Viva Messi | vive la France! Oltre il calcio | tutto ci tiene serrati alla cultura di Sartre e Bardot

(Di martedì 20 dicembre 2022) Dopo la finale del mondiale, il sentimento antifrancese mi ha ferito. Per noi, e per generazioni, pensare al mondo senza mettere al centro Parigi era blasfemia. E non scordo la vergogna del 1940.

OGGI

Fiorello, daal Papa: l'Argentina conquista (anche)Rai2 - guarda LA CONSUETA RASSEGNA STAMPA - Caso Sumahoro: la famiglia si spacca: la suocera accusa la moglie e la moglie accusa la ...... il nuovo colore Pantone èMagenta X Antonella Roccuzzo, tifosa fino all'ultimo minuto Scesa in campo dopo la vittoria dell'Argentina, per raggiungere il marito Lionel, quello di ... Fiorello, da Messi al Papa: l’Argentina conquista (anche) Viva Rai2 Questo mese hai letto 0 articoli. Se ne leggi almeno 60 non ti mostreremo più la pubblicità programmatica, quella più invasiva, e la tua navigazione su Vivere Civitanova non sarà più tracciata in alcu ...Dopo la finale del mondiale, il sentimento antifrancese mi ha ferito. Per noi, e per generazioni, pensare al mondo senza mettere al centro Parigi era ...