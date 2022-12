Virus sinciziale | i neonatologi preoccupati | “Siamo in epidemia | alto il numero dei ricoveri”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 dicembre 2022) L’arrivo del freddo ha portato a tanti contagi da influenza, ma anche unmoltodi bambini infettati dalsu cui molti ricercatori sono impegnati per la produzione di un vaccino. Ilcostituisce una delle principali cause di ricovero nei pazienti pediatrici, ma allo stesso tempo rappresenta un serio pericolo per la popolazione geriatrica. In Italia è cresciuto ildi bimbi ricoverati in terapia intensiva. Gli esperti della Società italiana dia (Sin) esprimono “preoccupazione”, oltre che per l’impatto dell’influenza stagionale sui più piccoli, anche per l’Rsv che “sta facendo registrare undidi neonati e bambini nel primo e secondo anno di vita“, ...