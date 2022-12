Violenza sulle donne | nuovo disegno di legge per evitare l’inerzia dei pm | “Devono tutelare meglio le vittime che denunciano”

(Di martedì 20 dicembre 2022) Inizia dalla Commissione Giustizia del Senato il percorso di undiche ha l’obiettivo di aumentare la tutela prevista per lecheepisodi didi genere. Il Ddl mira ad assicurare l’effettività dell’intervento del pubblico ministero: in caso di inerzia, prevede l’avocazione delle indagini da parte del procuratore generale. “Spesso non si procede al rispetto del termine di tre giorni, previsto dal Codice rosso, per sentire la persona che ha presentato la denuncia. Tre giorni importanti nei quali a volte si verifica un’escalation di violenze”, spiega la senatrice leghista Erika Stefani, relatrice del testo a prima firma della presidente della Commissione Giulia Bongiorno. “Sono fondamentali le tempistiche ed è fondamentale l’attenzione alla ...

