Violenza di genere – Cicculli | “Formare il personale per sostenere la rete dei servizi di Roma Capitale”

(Di martedì 20 dicembre 2022) “Laantideve coinvolgere tutte le strutture capitoline, ciascuna secondo le proprie competenze. Per questo dobbiamoilsulle forme dellee suiattivi che nel contrastarla devono poter contare su tutta la struttura amministrativa”. Questa la grande sfida lanciata questa mattina in Campidoglio con il seminario formativo “Riconoscere ladi” rivolto a tutto ildi, promosso dal Comitato Unico di Garanzia uscente presieduto da Gabriella Saracino. Il seminario ha messo a confronto gli interventi di diverse dipendenti di, polizia locale, sevizi sociali ed educativi, ma anche ...

... salute mentale, sostegno alla genitorialità, ma anche contrasto alla grave marginalità, politiche di integrazione, tutela dei minori, contrasto alladie alle discriminazioni e ...L'incontro ha coronato due settimane di iniziative attuate nell'ambito della campagna "Orange the world" contro ladi: illuminazione di arancione di un locale della questura, vendita, ... Bar, ristoranti e parrucchieri diventano "Punti Viola" contro la violenza di genere “La rete antiviolenza deve coinvolgere tutte le strutture capitoline, ciascuna secondo le proprie competenze. Per questo dobbiamo formare il personale sulle forme delle violenza e sui servizi attivi c ...Presentato il nuovo pamphlet che illustra, in lingua inglese, le informazioni a tutela delle vittime di abuso sessuale in Italia.