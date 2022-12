Violento terremoto | 6 4 Richter | otto scosse in meno di un’ora negli Usa

(Di martedì 20 dicembre 2022) Forte scossa di– di magnitudo 6.4 – nella costa settentrionale della California. La scossa, secondo l’Usgs, ‘Istituto statunitense Usgs (l’United States Geological Survey), ha avuto una profondità di 16 chilometri ed è stata preceduta e seguita da altreoltre magnitudo 4 sulla scalanel giro diultimi 10 giorni, invece, non si erano verificati terremoti di magnitudo 3.0 o superiore nelle vicinanze della zona colpita. Il, a cui sono seguite le due di assestamento, ha provocato danni e l’interruzione della corrente elettrica in molte contee del nord della California, compresa quella di San Francisco. La scossa ha colpito la costa a Sud di Eureka ma è stato sentito in tutta la regione ...

Si tratta in realtà del sisma più forte di una lunga sequenza sismica che sta facendo tremare la terra nello stato americano da ore. L'epicentro è stato localizzato ad una profondità di 16,1 chilometri, a circa 12 chilometri a sud ovest di Ferndale. Decine di migliaia di persone e famiglie senza elettricità. Un potente terremoto, di magnitudo 6.4, è stato registrato oggi al largo delle coste della California settentrionale.