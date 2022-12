Vialli ricoverato | i parenti rientrano in Italia Nessuna dichiarazione

(Di martedì 20 dicembre 2022) Gianlucain una clinica londinese, mentre ihanno fatto ritorno inquest’oggi senza rilasciare dichiarazioni Secondo quanto riferisce Sportface, mamma e fratello di Gianlucasono tornati oggi indopo essere volati ieri a Londra da Cremona facendo allarmare in molti. I due non hanno rilasciato dichiarazioni sullo stato di salute dell’ex attaccante, preferendo mantenere il riserbo in una situazione simile. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Corriere della Sera

Nel pomeriggio di oggi, la mamma e uno dei fratelli di Gianlucain una clinica di Londra, sono tornati a Cremona. Gli stessi erano volati nella città inglese ieri sera, facendo allarmare in molti. Al momento non hanno rilasciano alcuna ...AGI - Ore d'ansia per Gianluca, di nuovoin clinica a Londra. L'ex bomber di Samp, Juve e Nazionale, colpito nel 2017 da un tumore al pancreas, mercoledì scorso aveva annunciato uno stop temporaneo al ruolo di ... Vialli ricoverato a Londra, la mamma 87enne lo raggiunge: condizioni aggravate Gianluca Vialli è ricoverato a Londra dove si sta sottoponendo a cure specifiche. Le condizioni del centravanti restano delicate ma il ritorno dei parenti in Italia è un segnale di speranza. Le notizi ...settimana scorsa aveva annunciato lo stop agli impegni con la Federcalcio e l'Italia proprio per il suo stato di salute: "Devo aiutare il mio corpo - aveva precisato - a superare questa fase della mal ...