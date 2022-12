Vialli | l’ultimo aggiornamento | la mamma e il fratello lasciano Londra

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 20 dicembre 2022) Il mondo del calcio è ancora in ansia per le condizioni di Gianluca. L’ex calciatore di Juventus e Sampdoria continua la battaglia contro il tumore al pancreas, un avversario durissimo. La situazione è diventata preoccupante dopo la notizia dell’addio alla Nazionale italiana dal ruolo di capo delegazione.continua a lottare contro la malattia, scoperta nel 2017. Negli ultimi giorni le sue condizioni di salute sono peggiorate. Secondo lo studio “Gli unmet need nell’adenocarcinoma al pancreas: un’analisi a 360° con il paziente al centro” di ISHEO il tumore del pancreas è uno dei più aggressivi: la malattia rimane asintomatica per lungo tempo, tanto che solo nel 7% dei casi viene diagnosticata in stadio iniziale e circa l’80%-85% delle forme tumorali risulta non resecabile al momento della diagnosi. Il tasso di sopravvivenza a 5 anni è pari ...