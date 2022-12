Vialli | aggiornamento sulle condizioni | come sta l' ex Juve

GonfiaLaRete

La mamma e uno dei fratelli di, dopo la visita lampo nella clinica di Londra, dove si sta sottoponendo a cure specifiche, hanno fatto ritorno a Cremona e pur senza rilasciare dichiarazioni, ...Insomma, situazione in, con la speranza di poter avere da lui buone notizie nel più ... Del resto, già con Gianlucaabbiamo osservato all'interno del nostro magazine come prendano ... Italia, ancora apprensione per le condizioni di salute di Luca Vialli. L ... LONDRA (Regno Unito) - La situazione è seria ed è stato lo stesso Gianluca Vialli a rappresentarla, rinunciando momentaneamente al ruolo di capo delegazione della Nazionale per tornare a dedicarsi all ...Le condizioni di salute di Gianluca Vialli sono molto serie, ma un segnale di speranza arriva dai familiari dell'ex calciatore. La mamma e uno dei fratelli, che avevano raggiunto Londra ...