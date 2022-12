Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2022 ore 17 | 15

Leggi su romadailynews

(Di martedì 20 dicembre 2022)DEL 20 DICEMBREORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1-NAPOLI SEGNALATO UN INCIDENTE TRA ANAGNI E FERENTINO VERSO NAPOLI, UN INVITO ALLA DOVUTA PRUDENZA; INCIDENTE ANCHE IN VIA NOMENTANA NEI PRESSI DI COLLEVERDE, CON INCOLONNAMENTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA CODE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA, IN INTERNA A PARTIRE DALLA TRIONFALE FINO ALLA-TERAMO; SULLA STESSA-TERAMO INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO, DALLA TANGENZIALE EST FINO A TOR CERVARA; CODE ANCHE SULLA-FIUMICINO, ALL’ALTEZZA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR; ALTRI RALLENTAMENTI SI SEGNALANO SUI TRATTI EXTRAURBANI ...