Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2022 ore 12 | 30

(Di martedì 20 dicembre 2022)DEL 20 DICEMBREORE 12:20 FLAVIA DONDOLINI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. ANCORA DISAGI SULLA VIA PONTINA PER UN INCIDENTE AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI IN DIREZIONETRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO TRAFFICO INTENSO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE CI SONO FORTI RALLENTAMENTI TRA L’USCITA PER LA VIA PONTINA E LA DIRAMAZIONESUD CODE ANCHE IN INTERNA TRA CASSIA E DIRAMAZIONENORD SULLA REGIONALE VALLE DEL LIRI E’ IN CORSO UN INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA STRADA IN SEGUITO AD UNA FRANA. SIAMO INTORNO AL KM 83+800, TRA CEPRANO E SAN GIOVANNI INCARICO PER IL TRASPORTO FERROVIARIO RESTA RALLENTATA LA CIRCONE SULLA LINEA...