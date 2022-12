Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2022 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 20 dicembre 2022)DEL 20 DICEMBREORE 10:20 FLAVIA DONDOLINI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. ANCORA LUNGHE CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN DIREZIONE CENTRO TRA IL RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST IN CARREGGIATA OPPOSTA, RALLENTAMENTI TRA TOGLIATTI E L’INNESTO CON IL RACCORDO ANULARE E PROPRIO SUL RACCORDO ANULARE IL TRAFFICO RESTA CONGESTIONATO IN CARREGGIATA ESTERNA CI SONO CODE TRA LAFIUMICINO E LA VIA DEL MARE POI PIU’ AVANTI TRA LA GALLERIA APPIA E VIA TIBURTINA IN INTERNA FORTI RALLENTAMENTI DALL’USCITA PER VIA CASSIA FINO ALLA GALLERIA APPIA INCOLONNAMENTI SULLA DIRAMAZIONESUD DA TORRENOVA PER CHI SI IMMETTE SUL GRA CODE SULLAFIUMICINO PER CHI VIAGGIA VERSO IL CENTRO DA PARCO ...