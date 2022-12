Venerato | su di una eventuale cessione Napoli e su Demme | Zanoli | Bereszynski e Contini

Leggi su terzotemponapoli

(Di martedì 20 dicembre 2022): ''? Sono convinto che ADL rimarrà presidente. Il club azzurro vorrebbe tenere. Lukic piace, lo scambio traè già fatto, quella diè un'operazione slegata" A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ciro, giornalista Rai. Queste le sue dichiarazioni: Ricordo di Sconcerti? "È una nota triste, siamo addolorati per la morte prematura di Mihajlovic e per le condizioni di Vialli, ma vorrei spendere qualche parola per Sconcerti. -affrema- Ho sempre letto i suoi pezzi sin da quando iniziò il suo percorso a Repubblica. Ho avuto la fortuna, attraverso Giulio Germanesi, con il programma 'Number Two', di conoscere Mario, ...