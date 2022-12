Vanessa Scalera | «Filumena Marturano insegna il perdono»

AMICA - La rivista moda donna

Stasera su Rai 1 alle 21.25 Filumena Marturano Filumena Marturano (, 45) in passato è stata una prostituta. Convive da anni ...Stasera in tv su Rai 1 Massimiliano Gallo esono i protagonisti di Filumena Marturano, il film di Francesco Amato tratto dall'opera di Eduardo De Filippo. La coppia di Imma Tataranni si ritrova per questo classico del teatro ... Stasera in tv Vanessa Scalera è Filumena Marturano in una versione potente e sincera Dopo il successo di Imma Tataranni, l’attrice torna in tv con il collega Massimiliano Gallo. In un classico di Eduardo De Filippo (stasera su Rai 1), molto attuale anche oggi ...Su Rai 1 il 20 dicembre "Filumena Marturano", il nuovo adattamento di Francesco Amato della commedia di Edoardo De Filippo.