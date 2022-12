Vanessa Incontrada in scena a Capodanno al Teatro Duse di Bologna

(Di martedì 20 dicembre 2022) Alla domanda di: “Scusa sono in riunione… ti posso richiamare?”. Scommettiamo che tutti risponderebbero: “Sì certo!”. Ma saranno gli spettatori deldia poter godere di questa godibile commedia dal 29 dicembre 2022 al 1° gennaio e quindi magari decidere di passarecon la famosa attrice e showgirl impegnata nella peace scritta e diretta da Gabriele Pignotta. Tutto il cast si unirà il 31 dicembre per l’agognato ritorno del tradizionale brindisi ininsieme agli attori, dopo due anni di chiusura per il Covid-19. Una star per il gran gala didel 31 dicembre, alle ore 21.30, aldi...

Libero Magazine

Fosca Innocenti sta per tornare. Con l'inizio del nuovo anno, infatti, la fortunata serie connei panni del vice questore di Arezzo, è pronta per debuttare con la seconda stagione su Canale 5. Da venerdì 13 gennaio 2023, per quattro puntate, il pubblico di Mediaset potrà ...Leggi anche Roberto Burioni, la bufera social su Twitter: l'accusa di body shaming contro una ragazza, poi le scuse Concerto Gigi D'Alessio, la piazza canta "sei bellissima" a: lei ... Vanessa Incontrada, amore (contrastato) per Francesco Arca Con l’avvio del nuovo anno, i telespettatori di Canale 5 potranno finalmente scoprire come proseguirà la vita di Fosca Innocenti. Da venerdì 13 gennaio 2023, in prima serata, andrà infatti in onda la ...Fosca Innocenti 2 con Vanessa Incontrada e Francesco Arca: quando in tv, trama, cast, numero puntate della fiction Mediaset.