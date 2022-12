Valentino Rossi avverte | senza peli sulla lingua | Yamaha

(Di martedì 20 dicembre 2022) Il cuore diviso, davvero, a metà. Da una parte la Ducati con la quale ha una relazione lavorativa con il suo Mooney VR46 Racing Team, squadra satellite di Borgo Panigale, e dall’altra il team con il quale ha scritto gran parte dei suoi successi, ovvero la. Saranno ancora questi due leviatani a combattere nel 2023 per il Motomondiale eha parlato proprio delle battaglie future tra le due compagini eleggendo proprio la Nuvola Rossa come attuale favorita. Lotta Ducati-: le parole diEcco cosa ha detto l’ex centauro, leggenda della MotoGP, nelle dichiarazioni a mezzo stampa riportate da Crash.net.ha avvisatodi quanto Ducati sembra essere, almeno in questo momento, ...

Moto.it

Bellissimi il post dell'account ufficiale della MotoGP , che ha pubblicato una foto di, di schiena, mentre celebrava la vittoria del GP di Argentina con la maglia di Diego Armando ...... almeno per chi era fuori dalla competizione, sovrasta il risultato: adesso Messi è come Maradona la risposta è un po' più facile dopo aver vistocorrere per vent'anni di Cosimo ... MotoGP 2022. I dubbi di Valentino Rossi sulle moto giapponesi: "Più soldi e persone, ne avranno voglia" Michele Pirro in un'intervista a Gpone.com ha ripercorso la sua avventura in Ducati, soffermandosi sugli esordi: "La prima Desmosedici che ho provato era quella del 2012, quella dell'era Valentino Ros ...La leggenda della MotoGP, Valentino Rossi, si è pronunciato sulla lotta Yamaha-Ducati in vista della prossima stagione dicendo ...