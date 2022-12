Valentina Vignali | la malattia e la battaglia da 10 anni | «Non ho paura | vi mostro i controlli che devo fare» – Il video

(Di martedì 20 dicembre 2022) Diecidopo la cestista e modellatorna a parlare del carcinoma alla tiroide che le fu diagnosticato nel 2013 all’età di 21. E lo fa postando un filmato su Instagram dove l’ex volto di Uomini e donne, nonché del Grande Fratello su Mediaset racconta l’ultima sessione di visite e la conseguente «routine di» a cui deve sottoporsi «una persona che ha avuto il cancro». Dopo aver fatto un breve riassunto sulla diagnosi ricevuta 10fa, la 31enne ha mostrato gli esiti dell’ecografia – che non ha evidenziato cambiamenti – e il momento in cui si sottopone agli esami del sangue al polo oncologico dell’ospedale di Pisa. «Anche stavolta1, cancro 0», conclude. «C’è una costante in questi 10di ...

