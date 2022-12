Valentina Vignali 10 anni dopo il tumore | “Non ho paura” VIDEO

Leggi su cinemaserietv

(Di martedì 20 dicembre 2022)torna a parlare della sua condizione fisica, dieciaver affrontato un. La ragazza ha specificato di non avere di continuare la vita al massimo. L’influencer e cestista ha dimostrato una grande forza e in questa battaglia è stata davvero protagonista di un ottimo esempio per tutte quelle persone che soffrono come lei. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) La ragazza si era dovuta sottoporre a un intervento chirurgico per rimuovere un carcinoma alla tiroide. Ovviamente ancora oggicontinua ad affrontare dei controlli di routine all’ospedale di Pisa dove la ...