Valentina Ferragni e l’allenamento sexy | «Finalmente ci sono riuscita»

(Di martedì 20 dicembre 2022)come ogni influencer che si rispetti, condivide sui social molti momenti della propria vita. La sorella minore di Chiaranon ha mai nascosto di essere molto appassionata di pole dance, disciplina che pratica più volte alla settimana. In una delle ultime storie che ha postato, scrive: «ci».e la figura “da ballerina”ha postato una storia Instagram in cui comunica ai propri follower chedopo tantissimo allenamento èa svolgere correttamente la figura della ballerina. L’influencer con la schiena e i piedi arrossati dal palo di pole dance, mostra i non banali passaggi per ...

Cosmopolitan

come ogni influencer che si rispetti, condivide sui social molti momenti della propria vita . La sorella minore di Chiaranon ha mai nascosto di essere molto appassionata ...Chiara, Leone con le unghie smaltate Ebbene sì: Leone Lucia, questo il nome per ...portato i bambini a trascorrere il weekend insieme a sua madre e alle sorelle Francesca e, ... Il cappotto teddy inverno 2023 di Valentina Ferragni è sempre in tendenza Anche la jewelry designer non ha potuto fare a meno di sfoggiare l'it-coat per eccellenza della stagione fredda ...I regali perfetti da fare alla mamma a Natale 2022 guarda 8 • di Stile e trend L'albero di Natale di Valentina Ferragni è scintillante con decori dorati e bianchi Lo spirito del Natale ha fatto ingres ...