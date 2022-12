Un’aiuola giardino | il regalo di Natale di Legambiente ai cittadini di Taranto

Leggi su tarantinitime

(Di martedì 20 dicembre 2022) Piantare un albero è speranza. Piantare un albero è vita. Curarlo insieme, coinvolgendo un’intera comunità, vuol dire curare le radici del nostro futuro, dimostrare che un cambiamento è possibile già ora, se lavoriamo tutti insieme. A partire dalle periferie e dalle aree degradate,vuol far crescere una cultura del verde come bene comune, dimostrando come prendersi cura di un albero voglia dire amare noi stessi, proteggendo dall’inquinamento bambini ed anziani, le persone più fragili. Per questoha deciso di “regalare” ai, in occasione delle festività natalizie, una aiuola-che si augura possa divenire un “caso esemplare” anche al fine di promuovere forme di collaborazione traed amministrazione. Si tratta di un intervento ...