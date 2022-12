Un Posto al Sole | anticipazioni del 21 dicembre 2022

Tvblog

Il nuovo meccanismo di perequazione degli assegni pensionistici dal 1° gennaio 2023 prenderà ildi quello attuale basato su3 fasce. La rivalutazione sale dall'80 all'85% per i trattamenti ...... significherebbe giocarsi il tutto per tutto, ovvero consegnare il destino del Paese nelle...un esercito non proprio vincente comprometterebbe definitivamente le speranze di restare al suo, ... Un posto al sole: anticipazioni puntata di stasera, 19 dicembre 2022 Le trame di Un posto al sole fino al 30 dicembre 2022: Viola e Ornella preoccupate per Rosa che ha problemi di vista ...(LaPresse) "Rispetto l'opposizione, fa parte del gioco di ruolo ma in realtà c'è molta divisione nell'opposizione. Io l'ho visto nella ...