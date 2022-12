Ultim’ora Vanessa Incontrada | c’è la conferma ufficiale | i fan possono sognare

Leggi su inews24

(Di martedì 20 dicembre 2022) . Ora è tutto più chiaro e succederà molto presto Siamo a fine anno e anche per le fiction in tv è tempo di bilanci. I numeri dicoino che per la Rai è stata una stagione ottima, ma meno per Mediaset, con qualche eccezione. Come L'articolo proviene da Inews24.it.