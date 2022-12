Ultime Notizie – Ucraina | Zelensky al fronte a Bakhmut

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 20 dicembre 2022) Volodymyrha visitatonella regione del Donetsk, dove ha incontrato e premiato i militari. Lo rende noto l’uffico stampa della presidenza, aggiungendo che il “capo dello Stato è arrivato senza annunciare precedentemente la visita”.è al momento il campo di battaglia nel quale si svolgono le azioni di guerra più intense fra ucraini e russi con bombardamenti in corso da settimane da parte di quest’ultimi. La Russia, aveva detto in un videomessaggio, sta facendo la guerra contro l’perché alcuni al Cremlino non sanno ammettere gli errori e hanno paura della realtà. “rimane il punto più caldo dell’intera linea del, con più di 1.300 chilometri nei quali le ostilità sono in atto” dice. ...