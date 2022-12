Ultime Notizie – Torino | si schianta auto con 4 giovani | 18enne muore carbonizzato

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 20 dicembre 2022) Grave incidente stradale nella notte a Caselle, nel torinese. Per cause ancora in corso di accertamento, un’con quattro ragazzi tra i 16 e i 18 anni si èta contro un muro e ha preso fuoco. Tresono riusciti a uscire dalla vettura mentre il conducente, un, è rimasto incastrato tra le lamiere ed è morto. I tre sopravvissuti sono stati ricoverati in codice giallo in ospedale. Sul posto oltre a sanitari del 118 e vigili del fuoco sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi del caso. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione