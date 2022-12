Ultime Notizie Roma del 20-12-2022 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 20 dicembre 2022)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno politica in apertura di Cristiano di allungarsi i tempi stretti della manovra 2020 3 dopo 6 giorni senza neanche un emendamento approvato la commissione bilancio ha chiamato a chiudere l’esame oggi dopo di che il testo è atteso in aula a Montecitorio domani a quel punto secondo le stesse fonti non è esclusa la richiesta di una seduta notturna per giovedì e venerdì i lavori si sono protratti anche stanotte con una serie di bilaterali tra governo e gruppi di maggioranza e opposizione non sono stati bocciati tutti gli emendamenti oggi ci si aspetta un cambio di marcia per evitare l’esercizio provvisorio che non ci sarà sicuramente ogni Se tutto filasse liscio il passaggio in Senato potrebbe venire tra il 27 e il 29 dicembre la legge deve essere entro il 31 che targhette proseguono le ...