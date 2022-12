Ultime Notizie – Reddito cittadinanza | Inps | assegno medio 552 euro al mese

(Di martedì 20 dicembre 2022) Nello scorso novembre, i nuclei beneficiari didie pensione disono stati 1,15 milioni in totale (1,03 milioni RdC e 122mila Pdc), con 2,46 milioni di persone coinvolte (2,33 milioni per il Rdc e 138mila per la Pdc) e un importomensile erogato a livello nazionale di 552(583per il Rdc e 285per la Pdc). Nei primi 11 mesi dell’anno invece sono stati 1,67 milioni i nuclei beneficiari pari a 3,64 milioni di persone coinvolte. E’ quanto registra l’nel suo rapporto mensile. L’importo, si legge nella nota, varia sensibilmente con il numero dei componenti il nucleo familiare, e va da un minimo di 453per i nuclei costituiti da una sola persona a un ...

Corriere della Sera

Liliana Resinovich potrebbe essersi sentita male prima di morire. La famiglia della donna, scomparsa da Trieste e trovata poi morta venti giorni dopo in un boschetto non distante dalla casa in cui ...La vita di Gianluca Vialli a un bivio: secondo le, le condizioni dell ex campione azzurro si sono notevolmente aggravate negli ultimi giorni tanto da costringere la madre 87enne Maria ... Vialli ricoverato a Londra, la mamma 87enne lo raggiunge: condizioni aggravate MARGHERA - Le ultime ore di vita le ha trascorse in casa con la sua famiglia, come desiderava. Del resto, Matteo Pedrali era così come traspare dalle parole di Ketty Pilato, la mamma che ...Sanremo 2023 sarà il festival del ritorno dei grandi nomi della musica italiana. Dopo Giorgia, Marco Mengoni e Paolo e Chiara, tornerà sul palco dell'Ariston anche Anna Oxa. Una vera diva della musica ...