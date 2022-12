Ultime Notizie – Manovra 2023 | Eurogruppo conferma ok Commissione

(Di martedì 20 dicembre 2022) L‘“accoglie con favore la presentazione del documento programmatico di bilancio aggiornato per ildell’Italia il 24 novembre, nonché il parere dellaemesso il 14 dicembre 2022?. L’così l’ok dellaalladel governo Meloni. I 19 ricordano che la guidance per ilinclusa nelle raccomandazioni del Consiglio del 12 luglio 2022 “distingueva tra Stati membri con livelli di indebitamento elevati e quelli con livelli di indebitamento medio-bassi, a seconda della loro situazione di bilancio ed economica. Gli Stati membri con livelli di indebitamento elevati dovrebbero perseguire una politica fiscale prudente, in particolare limitando la crescita della spesa primaria corrente finanziata a ...

Corriere della Sera

Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...TEMI: borghi friuli borghi friuli venezia giulia borghi fvg borgo sauris cosa vedere friuli migliori borghi friulisaurisSauris tra i 32 migliori borghi rurali al mondo: '... Vialli ricoverato a Londra, la mamma 87enne lo raggiunge: condizioni aggravate In Premiership c'è una squadra che sta dominando il campionato. Il Celtic allenato da Ange Postecoglou dopo aver sempre conquistato i tre punti nelle precedenti otto giornate del torneo si appresta a ...Nikita non sembra darsi pace e – nonostante lei e Luca Onestini non si rivolgano praticamente la parola da giorni – il suo rapporto con lui continua ad essere al centro dei suoi pensieri. “Ho sbagliat ...