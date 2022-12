Ultime Notizie – Covid oggi Lazio | 2 598 contagi e 8 morti A Roma 1 274 nuovi casi

(Di martedì 20 dicembre 2022) Sono 2.598 ida Coronavirus, 20 dicembre 2022 nel, secondo i dati-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 8. Nelle24 ore sono stati processati 2.053 tamponi molecolari e 15.291 antigenici con un tasso di positività al 14,9%. I ricoverati sono stati 717, 68 in meno di ieri, 31 le terapie intensive occupate, una in più di ieri, e 4.503 i guariti da ieri. Icittà sono a quota 1.274. Nel dettaglio i numeri delle24 ore. Asl1: sono 483 ie 2 i decessi; Asl2: sono 483 ie 3 i decessi; Asl ...

Corriere della Sera

Future in lieve calo a Wall Street, in scia ai ribassi delledue settimane. I mercati azionari di tutto il mondo sono spaventati dal peggioramento dell'outlook economico globale e dalla volonta' delle Banche centrali di proseguire con i rialzi dei tassi ...È cosciente, parla e risponde. Queste sono al momento le condizioni di , ex calciatore del e ora dirigente della squadra sarda. Rimane ancora ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale ... Vialli ricoverato a Londra, la mamma 87enne lo raggiunge: condizioni aggravate L’ultima messa di Monsignor Domenico Caliandro, arcivescovo della diocesi Brindisi-Ostuni, prima del pensionamento, è stata celebrata questa mattina, nella cappella dell’ospedale Perrino di Brindisi.Oltre al Napoli, anche la Roma ha presto informazioni su Lukic Ovviamente la società partenopea non si farà trovare impreparata e tal proposito va registrato un sondaggio per un centrocampista del Tor ...