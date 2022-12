Ultime Notizie – Argentina | festa e caos a Buenos Aires | 4 milioni d persone in strada

(Di martedì 20 dicembre 2022) L’campione del mondo sfila (più o meno) tra 4di tifosi che invadono le strade die paralizzano la capitale. Il pullman che trasporta Leo Messi e tutta l’albiceleste fatica a muoversi in una città totalmente bloccata. Alla fine, stop al pullman e i giocatori salutano i tifosi sorvolandoin elicottero in una giornata caotica. Il primo a lamentarsi della situazione è il presidente della federcalcio(Afa) Claudio ‘Chiqui’ Tapia, che critica il dispositivo predisposto dalla polizia federale. “Non ci permettono di salutare tutte leche erano all’Obelisco, le stesse organizzazioni di sicurezza che ci hanno scortato, non ci permettono di andare avanti”, dice, facendo riferimento alla meta che il ...

Corriere della Sera

Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...TEMI: borghi friuli borghi friuli venezia giulia borghi fvg borgo sauris cosa vedere friuli migliori borghi friulisaurisSauris tra i 32 migliori borghi rurali al mondo: '... Vialli ricoverato a Londra, la mamma 87enne lo raggiunge: condizioni aggravate Si è scatenato un piccolo caso intorno a Ilary Blasi, che stavolta non ha nulla a che fare con lo storico ex Francesco Totti. Ogni mossa della celebre conduttrice è… Leggi ...Calciomercato Milan, un altro figlio d'arte in rossonero: il colpo per la squadra di Pioli prende quota. Ecco quello che potrebbe succedere a .... La dinastia dei Maldini , ad esempio, ha fatto la sto ...