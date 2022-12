Ultime Notizie – Argentina | due tifosi si lanciano da ponte sul pullman | uno cade – Video

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 20 dicembre 2022) L’campione del mondo cerca di muoversi in, tra 4 milioni di persone. Duesaltano da unper unirsi ai giocatori sul mezzo. Uno centra l’obiettivo – ma verrà fatto scendere – l’altrorovinosamente sull’asfalto. Le immagini diffuse sui social e dalle tv argentine documentano l’incidente. Il tifoso caduto rovinosamente sulla strada ha riportato ferite ed è stato trasportato via in ambulanza. Ipubblicati sui social mostrano il giovane cosciente e, seppur in barella, capace di unirsi ai cori della folla. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione