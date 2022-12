UFFICIALE – Il Cagliari ha esonerato Fabio Liverani

(Di martedì 20 dicembre 2022) Dopo uno strappo insanabile con la città sarda, è arrivata l’ufficialità: ilha. Fatale la sconfitta per due a uno contro il Palermo di Corini. La situazione ormai compromessa, tantoché, dopo la vittoria per 3 a 2 contro il Perugia, l’Unipol Domus ha fischiato e contestato la squadra nonostante i tre punti. La squadra è stata momentaneamente affidata a Muzzi. Probabilmente ci sarà lui in panchina contro il Cosenza. Il sogno della tifoseria si chiama Ranieri. La società nel mentre ha vagliato Iachini, Ballardini, D’Aversa e Diego Lopez. Il comunicato delsul ritiro e suLa società sarda ha comunicato sul proprio sito l’esonero del tecnicoe di tutto il suo staff: “Il ...

- Fabio Liverani non sarà sulla panchina delil giorno di Santo Stefano contro il Cosenza . La società, dopo la sconfitta con il Palermo , ha rotto gli indugi e ha scelto l'esonero per anticipare i tempi e cercare una scossa già dalla ......PALERMO - Il difensore del Palermo Ionut Nedelcearu è intervenuto ai microfoni del sito... 'La partita contro ilè stata una partita difficile, ma soprattutto è stato importante ... Cagliari, esonerato Fabio Liverani: è ufficiale Il fischietto di Teramo è l’arbiro designato per i rossoblù nella diciannovesima giornata DESIGNAZIONE. Sarà Daniele Paterna a dirigere il match Cagliari-Cosenza, sfida in programma lunedì 26 dicembre ...Il Cagliari ha deciso di sollevare dall'incarico l'allenatore Fabio Liverani dopo la sconfitta patita dalla sua squadra a Palermo per 2 a 1. La società sarda ha emesso un ...