Ucraina | l’ammissione di Putin | “Situazione estremamente difficile” E ordina ai servizi di trovare spie e traditori

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 dicembre 2022) Una rara ammissione che riguarda i territori occupati dalle forze russe – Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson – che versano in una”. Nella Giornata dedicata aidi Sicurezza, il presidente russo Vladimirriconosce le criticità nelle aree annesse alla Federazione via referendum, e hato aifederali (Fsb) di “identificare prontamentee sabotatori”, rafforzare la sorveglianza sulla società russa e ai confini del paese per contrastare quello che ha definito “l’emergere di nuove minacce” provenienti dall’estero. Nel suo discorso, diffuso in televisione,ha descritto il Cremlino come “una fortezza assediata” nello scontro con l’Occidente ...