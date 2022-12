Ucraina | il giornalista italiano Claudio Locatelli ferito a Kherson

(Di martedì 20 dicembre 2022) “Un po' di sangue sul collo ma niente di grave”. Questo il commento a caldo su Facebook delrimastoieri in un attacco amentre era in auto con il fotoreporter Niccolò Celesti . “Ci hanno appena colpiti, io sto un po' sanguinando, niente di grave, Nick sta facendo le manovre per uscire da qua” dicein un video postato sul social network durante la fuga in auto dalla città a sud dell'

Secondo il 'combattente', come ama definirsi, l'attacco è stato intenzionale. Ieri, 19 dicembre, l'auto su cui viaggiava con il collega Niccolò Celesti , è stata colpita da una bomba . E ...Claudio Locatelli si definisce "combattente". È un freelance bergamasco che si trova in, dove era già stato ferito precedentemente. Nel 2019 aveva imbracciato il kalashnikov per ... Ucraina, il giornalista Claudio Locatelli e un fotografo fiorentino colpiti da una bomba a Kherson: «Sparare sulla stampa non ha scuse» Lesioni lievi per Niccolò Celesti e Claudio Locatelli. La loro auto è stata colpita “intenzionalmente” dal fuoco russo. “Sparare sulla stampa non ha scuse” ...Il giornalista italiano Claudio Locatelli è rimasto ferito in quello che lui stesso ha definito un "attacco intenzionale" ...