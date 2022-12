Ucraina | feriti due giornalisti italiani | “I russi ci hanno sparato” VIDEO

Leggi su velvetmag

(Di martedì 20 dicembre 2022)induechedenunciato di aver subito un “attacco intenzionale” da parte deia Kherson. I due cronisti al lavoro in– Claudio Locatelli e Niccolò Celesti – sono riusciti a salvarsi. Un colpo “ha danneggiato l’auto, siamo rimasti bloccati sotto tiro prima di riuscire a metterci in salvo. Ho perso sangue ma la ferita è lieve” spiega in unil reporter Locatelli nella vettura col collega Celesti. Il reporter Claudio Locatelli in un fermo immagine di untratto dalla sua pagina Facebook, in cui è ferito all’orecchio sinistro“Se avessi aperto la porta sarei senza una gamba o peggio” afferma ancora il reporter neldall’, girato in ...