Ucraina | due giornalisti italiani feriti a Kherson | “Stiamo bene” – Video

(Di martedì 20 dicembre 2022) (Adnkronos) – Duesono stati. Lo scrive su Facebook uno dei due reporter colpiti, Claudio Locatelli, allegando undella loro fuga in auto dopo l’attacco di ieri nella città del sud dell’e assicurando che lui e il fotoreporter Niccolò Celesti “stanno”. “Siamo stati colpiti! L’esplosione che vedete ha danneggiato l’auto, siamo rimasti bloccati sotto tiro prima di riuscire a metterci in salvo, ho perso sangue ma la ferita è lieve. Avessi aperto la porta sarei senza una gamba o peggio”, scrive Locatelli. “La macchina è ben segnalata, non c’era nessun altro, l’attacco ai nostri danni visto luogo e dinamica è stato intenzionale – denuncia – Il tiro proveniva dalla sponda oltre il Dnipro, lì dove si trova l’esercito ...

Agenzia ANSA

15.25, colpiti 2 giornalisti italianigiornalisti italiani denunciano di essere stati oggetto di un "attacco intenzionale" da parte dei russi a Kherson, in. Sono riusciti a mettersi in ...Tutti i dettagli Francia e Germania, leeconomie più grandi dell'Unione europea, hanno chiesto ... in un momento di cooperazione fiduciosa per affrontare la guerra russa contro l''. ... Ucraina: due giornalisti italiani 'colpiti dai russi a Kherson', salvi Si avvicinano le festività natalizie, ma non si intravede la luce in fondo al tunnel della guerra in corso in Ucraina. Saranno migliaia i militari italiani che vivranno questi ...Il presidente russo ha parlato di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson durante la Giornata dei servizi di sicurezza celebrata a Mosca. La situazione nelle quattro aree dell’Ucraina orientale – Don ...