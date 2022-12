Ucraina | due giornalisti italiani colpiti a Kherson | “Ci sparano addosso | dai russi nessuna resa”

(Di martedì 20 dicembre 2022) L’auto sulla quale viaggiavano i dueindipendentiCaudio Locatelli e Niccolò Celesti è stata bersagliata da colpi di artiglieria mentre viaggiava nel villaggio di Antonivka, a, in. Locatelli, che è rimasto ferito a un orecchio per i tagli causati dai vetri dei finestrini infranti dopo l’esplosione, ha documentato tutto sul suo profilo Facebook. “Siamo stati– ha scritto Locatelli sulla sua seguitissima pagina Facebook dove è stato postato un video – l’esplosione che vedete ha danneggiato l’auto, siamo rimasti bloccati sotto tiro prima di riuscire a metterci in salvo, ho perso sangue ma la ferita è lieve. Avessi aperto la porta sarei senza una gamba o peggio”. A bordo del mezzo c’era anche un interprete, rimasto illeso come il fotografo Celesti. “Se non ci ...

RaiNews

