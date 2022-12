Ucraina | amministrazione militare | ' 80% regione di Kiev senza elettricità'

(Di martedì 20 dicembre 2022), 20 dic. (Adnkronos) - La fornitura dinelladirimane critica, l'80% del territorio ècorrente. Lo ha affermato Oleksiy Kuleba, capo dell'regionale di, aggiungendo che "dopo i recenti attacchi di droni e missili, il ripristino dell'alimentazione è in corso. Vorrei sottolineare che la complessità e la durata dei lavori di riparazione aumentano con ogni bombardamento nemico. A seguito di ingenti danni all'infrastruttura energetica, Ukrenergo applica interruzioni dell'. La situazione più difficile è nei distretti di Buchansk, Vyshgorod, Obukhiv e in parte anche a Fastiv". Kuleba ha sottolineato che la priorità per l'approvvigionamento di ...

RaiNews

... nell'nordorientale, al confine con la Russia: lo ha reso noto su Telegram il capo dell'militare regionale, Dmytro Zhyvytskyi, come riporta Ukrinform. Negli attacchi sono ...La guerra inha interessato anche Tavagnacco che, al pari di molte altre, è stata ... di come l'Pubblica debba, e sia anche in grado, di rispondere con tempestività alle ... Incendio a gasdotto russo: 3 morti e un ferito. Due giornalisti italiani colpiti dai russi a Kherson - Kuleba: incontro Putin-Lukashenko è balletto, no decisioni cruciali - Kuleba: incontro Putin-Lukashenko è balletto, no decisioni cruciali Kiev, 20 dic. (Adnkronos) - La fornitura di elettricità nella regione di Kiev rimane critica, l'80% del territorio è senza corrente. Lo ha affermato Oleksiy Kuleba, capo ...Guerra in Ucraina diretta oggi 20 dicembre: si avvicina il termine dei 10 mesi dall'invasione dell'esercito della Russia e non ci sono segnali di tregue e tantomeno ...