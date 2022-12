Twitter | torna la spunta blu a pagamento | cosa cambia con il nuovo abbonamento

(Di martedì 20 dicembre 2022) Disponibile adal 12 dicembre, lablu sucosta di più per gli utenti iOS. Per il momento l'Italia è esclusa

Corriere della Sera

Liu: nemmeno Adam Smith era neoliberista! Roba da far esplodere), sia riflettere sulla rinascita del liberalismo ( "Liberalism and its discontents" di Francis Fukuyama) e le riviste di ...... anche la musica esce finalmente dal chiuso di jam - session via web edi nuovo dal vivo. E ... Anaïs TAGS anais CONDIVIDI FacebookArticolo precedente Carlo Felice: Capodanno in valzer ... Twitter, da oggi torna l'abbonamento a pagamento: gli utenti Apple però pagano di più Le piattaforme vietate includono siti web tradizionali come Facebook e Instagram e i rivali emergenti Mastodon, Tribel, Nostr, Post e Truth Social dell’ex presidente Donald Trump. “Sappiamo che molti ...Il 58% degli utenti di Twitter vota le dimissioni di Musk. Il ceo twitta: "Nessun successore". Tesla esulta poi rallenta.