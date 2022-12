Twitter | Musk verso le dimissioni | «È alla ricerca di un nuovo Ceo» La svolta dopo il sondaggio-boomerang tra gli utenti

Leggi su open.online

(Di martedì 20 dicembre 2022) Elonsta cercando unCeo per. Ad annunciarlo è la Cnbc che ricorda come il patron di Tesla aveva già precedentemente affermato che la sua posizione da amministratore delegato sarebbe stata temporanea. «Mi aspetto di ridurre il mio tempo sue trovare qualcun altro che gestiscanel tempo», aveva dichiarato lo scorso novembre. Tuttavia, in un tweet dei giorni scorsi aveva puntualizzato che non esiste alcun successore. Intanto, però, il re è nudo. E a spogliarlo è stato il “suo” popolo che in unsuha votato a favore delledal social network. Ma per molte orela consultazione online sul suo destino all’interno della piattaforma,è rimasto in ...