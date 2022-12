Tuttosport – Il Napoli vuole evitare il ‘caso’ Demme | la strategia

(Di martedì 20 dicembre 2022) Ilil caso Diego, il giocatore chiede la cessione perchégiocare con maggiore continuità. Si è parlato molto di movimenti di calciomercato intorno a. Il giocatore piace alla Salernitana, che però vorrebbe che ilpagasse l’intero ingaggio. Si seguono dunque altre piste, come quelle estere, ma al momento non c’è ancora nulla di concreto. Cessione, ilunEcco quanto scrivesull’argomento: “Anessunomandarlo via, anzi: dal tecnico al ds Giuntoli è stato tutto un cercare di rimotivarlo, all’insegna del “tutti sono utili”. D’altra parte ...

CalcioNapoli24

Infine, una battuta su Inter -del 4 gennaio e la rincorsa in campionato: "Sarà una gara delicata, ma non fondamentale visto che poi ne mancheranno ancora tante. Dobbiamo pensare una partita ...Sarà Ebay il nuovo sponsor di manica dell' Inter . Il nome della multinazionale delle vendite on line comparirà sulle maglie nerazzurre alla ripresa del campionato, nella sfida con ilil 4 gennaio a San Siro. L'accordo vale fino al 30 giugno 2024 con un'opzione per la prosecuzione nelle stagioni successive. Il valore dell'intesa dovrebbe essere pari a 5 milioni all'anno. Il ... Tuttosport - La mossa del Napoli per evitare crepe sul caso Demme Si allunga la lista delle pretendenti per il centrocampista. "Lukic, non solo Roma: c'è pure il Napoli" titola Tuttosport sulla prima pagina di oggi. "Demme può ...Roma attenta, anche il Napoli su Lukic Il Napoli negli ultimi tempi ha effettuato un sondaggio per Sasa Lukic. E questo va ben oltre ai destini di Demme. Il fatto che il mediano granata, reduce dal Mo ...