Tutti questi morti per cosa? | Zelensky | la domanda scomoda per Putin

(Di martedì 20 dicembre 2022) "Bakhmut è il punto più caldo dell'intero fronte, 1300 km di ostilità attive. Da maggio gli occupanti hanno cercato di piegare la nostra Bakhmut, ma il tempo passa e Bakhmut sta spezzando non solo l'esercito russo, ma anche i mercenari russi che sono venuti a sostituire l'esercito sprecato degli occupanti. La Russia ha già perso quasi 99mila dei suoi soldati in Ucraina. Presto ci saranno 100.000 vittime degli occupanti. Per? Nessuno a Mosca può rispondere a questa. E non lo faranno", le parole del Presidente ucrainoin un video postato sui social. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev