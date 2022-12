Turismo | l’Isola del Giglio sul podio del Best Tourism Villages

(Di martedì 20 dicembre 2022) Prestigioso riconoscimento internazionale per l'Isola delche sale sulpiù alto della seconda edizione del, promossa dall'Organizzazione Mondiale deldelle Nazioni Unite (UNWTO), segno di eccellenza mondiale in programmi di sviluppo sostenibile nelle comunità rurali. L'articolo proviene da Firenze Post.

Ministero Turismo

