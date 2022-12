Tumori all' attacco | nel 2022 ben 400mila casi +14mila in due anni Sotto accusa fumo e obesità

(Di martedì 20 dicembre 2022) Aumentano le diagnosi di tumore in Italia rispetto al 2020 e non è solo il peso della pandemia si fa sentire: il boom disarebbe dovuto infatti anche agli stili di vita non appropriati. Nel...

LA PANDEMIA Il Covid, rilevano gli esperti, ha determinato nel 2020 un calo delle nuove diagnosi legato in parte all'interruzione degli screening, ma oggi si assiste alla ripresa dei casi di tumore ... Tumori, boom nel 2022: allarme sugli stili di vita. Dal fumo all'obesità, tutti i fattori di rischio Nel 2022, in Italia, sono stimate 390.700 nuove diagnosi di cancro (nel 2020 erano 376.600), 205.000 negli uomini e 185.700 nelle donne. In due anni, l'incremento è stato di 14.100 casi. Aumentano le diagnosi di tumore in Italia rispetto al 2020 e non è solo il peso della pandemia si fa sentire: il boom di casi sarebbe dovuto infatti anche agli stili di vita non ...