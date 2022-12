OA Sport

La Nazionale diriparte dalle Canarie . Dal 2 all'8 gennaio gli azzurri saranno impegnati in una Las Palmas per preparare al meglio la stagione. Questi i convocati : Elena Bertocchi (Esercito/CC ...La nazionale fino al 21 giugno rimarrà ina Roma; poi il giorno successivo la partenza per la capitale ungherese. Tuffi: collegiale ad inizio anno per la Nazionale italiana alle Canarie La Nazionale di tuffi riparte dalle Canarie. Dal 2 all’8 gennaio gli azzurri saranno impegnati in un collegiale a Las Palmas per preparare al meglio la stagione. Questi i convocati: Elena Bertocchi ...