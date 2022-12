Trusters | la controllata di CrowdFundMe rimborsa ai suoi investitori oltre 20 milioni di euro in 4 anni al 10 | 3%

(Di martedì 20 dicembre 2022) (Adnkronos) - Grazie alla piattaforma, glihanno avuto un rendimento medio del 10,3% con una durata media per investimento di 320 giorni Milano, 20 dicembre 2022 – Nel mese di dicembre hanno superato quota € 20.000.000 i rimborsi totali dal 2018 effettuati da, società dedicata a operazioni immobiliaridaS.p.A., piattaforma di finanza alternativa quotata sunext Growth Milan. I capitali sono stati restituiti aglicon un rendimento medio del 10,3% a fronte di una tempistica media pari a 320 giorni. Tali numeri confermano la concretezza e l'efficacia delle opportunità immobiliari di, nonché l'importanza della sinergia con. I rendimenti superiori al 10%, ...

Adnkronos

