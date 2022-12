Agenzia ANSA

"Le false accuse formulate dal comitato altamente partigiano 6 gennaio sono già state presentate, perseguite e processate sotto forma di Impeachment Hoax #2", ha dettoin un post sulla sua ...Adesso Donaldgrida al complotto e lo fa dal 'suo' social: 'False accuse per non farmi candidare' . Dopo il deferimento ufficiale per insurrezione l'ex presidentei giudici e dà la sua spiegazione del ... Trump attacca, cercano di impedire mia corsa a Casa Bianca - Mondo Il presidente della Corte suprema americana, John Roberts, ha emesso un provvedimento che mantiene provvisoriamente il cosiddetto 'titolo 42', una misura sanitaria di emergenza introdotta da Donald Tr ...Trump grida al complotto: "False accuse per non farmi candidare, questa faccenda di perseguirmi è proprio come l'impeachment, mi vogliono mettere da parte" ...