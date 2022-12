«Troppo bella per l’assunzione» | la vigilessa che fa causa al comune di Cesena

il Resto del Carlino

... adatti per ripararsi dal freddo ed evitare i malanni di stagioni ma nonglamour. Quest'anno ...a scarponcini da trekking e una camicia in denim dal lavaggio chiaro (ma con sotto unat - ...Per questo motivo la polizia di Stato - dichiara Marcello La, dirigente del centro operativo ...o ufficiali In rete è possibile trovare ottime occasioni ma quando un'offerta si presenta... "Troppo bella per essere assunta", vigilessa fa causa al Comune di ... Respinta alla prova per un contratto definitivo. Il legale: "Glielo ha detto il comandante". La replica: "Non ha le competenze" ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...