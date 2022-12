Tragedia a Benevento | uomo di 46 anni ritrovato senza vita

Leggi su anteprima24

(Di martedì 20 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Dramma in città. Unè statoin una casupola di via Bachelet, dove svolgeva la sua attività di artigiano, nei pressi del tunnel di ingresso della statale Appia in direzione Stadio. L’aveva 46, originario della provincia di Cuneo. La sua morte sarebbe sopravvenuta a causa di un gesto frutto di autolesionismo nella mattinata odierna. Sul posto sono presenti i carabinieri e gli operatori del 118 che nulla hanno potuto per prestare soccorso all’, che avrebbe anche lasciato una lettera per spiegare le sue ragioni. L'articolo proviene da Anteprima24.it.