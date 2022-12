Traffico Roma del 20-12-2022 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 20 dicembre 2022) LuceverdeBuonasera dalla redazione leggermente calato di intensitàsulla rete vera cittadina Ma restano diverse difficoltà sul Raccordo Anulare permangono incolonnamenti in carreggiata a partire dall’uscita Trionfale Ottavia fino alla Salaria sempre in interna cosa tratti dalla Bufalotta all’uscita Appia Resta trafficatissima anche la zona sud del raccordo ci riferiamo alla carreggiata interna e bene ci sono ancora una mente a partire dal bivio con laFiumicino sino alla Tuscolana sul tratto Urbano dellaL’Aquila code dalla tangenziale fino a via Filippo Fiorentini in direzione del raccordo si tratta di un incidente ma ci sono code anche verso la tangenziale est in tangenziale code dalla Farnesina sino alla Salaria ancora partire dall’uscita Porta Maggiore San Lorenzo sino a San Giovanni ...